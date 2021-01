Governo, Salvini: "Draghi nuovo premier? Non l'ho mai sentito"

09 gennaio 2021 a

a

a

La crisi di governo in atto sta riportando in auge le quotazioni di Mario Draghi quale possibile premier di un governo di scopo. Un'eventualità che è stata accostata anche ai desideri di Matteo Salvini. Interpellato a riguardo, il leader della Lega ha risposto: "Draghi premier di un nuovo governo? Non ho mai sentito l’ex governatore della banca centrale europea, come non ho neppure sentito il presidente della Repubblica Mattarella che non ho in programma di incontrare a breve. I giornali che mi hanno attribuito questi contatti lavorano molto di fantasia". Così Salvini al termine del primo atto dell’udienza preliminare Open Arms a Palermo dove è indagato per sequestro di persona per non aver concesso i porti alla nave della Ong Open Arms.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.