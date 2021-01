Stasera Italia, Marattin: "Nel Recovery Plan sono spariti diversi miliardi"

09 gennaio 2021 a

Allarme sul Recovery Plan di Luigi Marattin, parlamentare di Italia Viva, ospite di Stasera Italia. "Nella bozza che ci è stata consegnata mancano diversi miliardi: la somma di tutti gli importi considerati fa 188 miliardi; forse per fare le cose di fretta e consegnarci 15 pagine di sintesi e schede non si sono fatti bene i conti", ironizza il parlamentare vicino a Matteo Renzi. Che alla notizia, letta in redazione, della dichiarazione del ministro Franceschini che auspicava di portare il piano già martedì in Parlamento, ha concluso evidenziando come "magari sarebbe meglio discuterne prima, anche perchè ad oggi il piano ancora non sembra esserci nella sua forma definitiva".

