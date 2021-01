Stasera Italia, gaffe di Sallusti su assessore di Perugia Pastorelli: ecco cosa ha detto

09 gennaio 2021 a

A Stasera Italia gaffe in diretta per Alessandro Sallusti, intervenuto sugli scontri di Washington e i "trumpisti" italiani. Il direttore del Giornale ha esordito dicendo: "Innanzi tutto spero che in Italia non si verifichino più episodi come quello di oggi, dove un assessore di Fratelli d'Italia di un Comune abruzzese si è travestito da sciamano...". Il riferimento era a Clara Pastorelli, assessore di Perugia, che ha postato sui social una foto che ha suscitato polemiche per il post provocatorio e per una presunta assonanza nell'abbigliamento con quella di Jake Angeli, lo "sciamano" dei sostenitori di Trump.

