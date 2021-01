Governo, Conte: "Sono impaziente, non vedo l'ora di superare le fibrillazioni. Italia soffre ma abbiamo tante soluzioni da offrire". Il post su Facebook

09 gennaio 2021 a

Il premier Giuseppe Conte ha scritto su Facebook di essere impaziente per superare la crisi di governo. "In questi giorni - dice sul social Conte - sto ricevendo molti inviti, anche autorevoli, ad essere ’paziente'. Ma io non sono affatto paziente. Al contrario. Sono impaziente. Perché il Paese sta soffrendo e abbiamo una chance storica di poterlo rilanciare e ricostruire ancora migliore di prima. Abbiamo così tanti problemi da risolvere e così tante soluzioni da offrire, soluzioni a cui hanno contribuito tutte le forze di maggioranza e che ritengo valide ed efficaci, che non vedo l’ora di poter superare le fibrillazioni in corso".

Conte ha detto che "in questi giorni sto preparando una lista di priorità che valgano a indirizzare e a rafforzare l’azione del governo sino alla fine della legislatura. Un programma da poter discutere e condividere con tutte le forze di maggioranza".

