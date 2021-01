Governo, Berlusconi aspetta le mosse di Renzi: la strategia dell'ex premier per tornare in sella

09 gennaio 2021 a

Governo, Berlusconi aspetta le mosse di Renzi ed è pronto a tornare a giocare un ruolo da protagonista qualora la crisi della maggioranza dovesse aprire nuovi scenari. Anche se le minacce di Italia Viva restano pesanti nelle ultime ore, Silvio Berlusconi, apprende l’Adnkronos, non crede che Matteo Renzi faccia davvero saltare il banco, nel bel mezzo della terza ondata di contagi e nel pieno dell’emergenza economico-sanitaria. Tornato centrale nei panni di leader "responsabile" di Forza Italia, unica forza di centrodestra moderata ed europeista, il Cav fatica a immaginare l’ex rottamatore pronto a trasformarsi nel killer del governo Conte, aprendo una crisi al buio dagli esiti imprevedibili. Per ora il Cav sta a guardare una maggioranza sempre più sfilacciata e si affida al Colle, pronto - raccontano fonti parlamentari di centrodestra - a scendere in campo come arbitro un minuto dopo l’apertura di una eventuale crisi per verificare l’esistenza di un governo basato solo su un accordo politico chiaro, altrimenti diventerebbe obbligata la strada dello scioglimento delle Camere con conseguenti elezioni anticipate. Anche se in una situazione fluida come questa l’incidente può essere sempre dietro l’angolo, Berlusconi non vede vicine le urne, piuttosto pronostica un accordo nella maggioranza in extremis, che scongiuri la caduta dell’esecutivo. "Comunque vada, sarà un successo", dice a mezza bocca un big forzista, che conosce bene gli umori di Arcore, secondo il quale "qualsiasi scenario si prospetti", dal "governo di unità nazionale con tutti dentro a un nuovo esecutivo di centrodestra con il sostegno delle forze responsabili, alle elezioni appunto", Forza Italia "potrà solo trarne vantaggio".

