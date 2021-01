Otto e Mezzo, Zampa sui vaccini: "Non mancano nè siringhe ne diluenti. L'Italia è pronta, ce la caveremo"

09 gennaio 2021 a

Otto e Mezzo, la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa parla dei vaccini per il Covid. "Ce la caveremo come ce la siamo cavata bene in questo periodo. Non mancano né le siringhe né i diluenti, forniremo tutto il materiale necessario alle Regioni. L’Italia è pronta e riuscirà a fare una buona vaccinazione di massa. Credo sia chiaro a tutti quanto sia indispensabile andare velocemente a una immunità di gregge, che permetta di tornare a una vita normale. E gli ospedali avranno tutto il personale necessario", ha assicurato l'esponente Pd ospite della trasmissione di Lilli Gruber su La7. "Per arrivare all’immunità di gregge dobbiamo vaccinare l’80% di 60 milioni di italiani. Noi pensiamo che per fine maggio saremo arrivati a 21 milioni di italiani vaccinati. Non ci preoccupa l’organizzazione, quanto semmai la disponibilità dei vaccini. Ma è un obiettivo che possiamo raggiungere e che raggiungeremo".

