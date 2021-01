Vaccino anti Covid, le prime 100mila dosi Moderna in arrivo in Italia. Consegna entro la prossima settimana

09 gennaio 2021 a

Conto alla rovescia in Italia per l'arrivo delle prime dosi del vaccino anti Covid 19 realizzate da Moderna. La prossima settimana saranno centomila i farmaci che verranno consegnati nel nostro Paese. Le dosi verranno trasportate direttamente alle Regioni che provvederanno alle somministrazioni. L'agenzia Adnkronos spiega che le prime 47mila sono attese tra la giornata di lunedì e quella di martedì, 11 e 12 gennaio. Le altre qualche giorno dopo. Ma occorrerà aspettare l'ultima settimana di gennaio per vedere entrare a regime la distribuzione a Pratica di Mare. Entro la fine del mese di febbraio è prevista la consegna di 764 mila dosi di vaccino.

