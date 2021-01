Per Speranza le regioni italiane diffondono fakenews. Lo scopre Fratelli d'Italia

Francesco Storace 09 gennaio 2021 a

Il ministro Roberto Speranza teme il virus Covid diffuso attraverso le interrogazioni parlamentari e le guarda poco. Ma fa male, perché ce ne sono alcune a cui dovrebbe rispondere per evitare di apparire davvero offensivo. Arrogante. Perlomeno nei confronti delle regioni in lotta contro la pandemia.

Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia è andata a scoprire una vergogna ministeriale proprio sul sito del dicastero di Speranza. Sul Covid se ne sparano di tuti i colori e il ministero ha istituito una sezione dedicata alle fake news. Questo anche per evitare di dar credito a informazioni fasulle.

Ma gli zelanti addetti al sito hanno commesso un errore davvero grave sul quale la Montaruli ha chiesto conto a Speranza. Che però non risponde e lo svarione sta ancora lì, incredibilmente.

È accaduto che molte regioni – quasi tutte – si siano chieste perché per la divisione dell’Italia in zone a colori si utilizzino dati vecchi di settimane. Una domanda sulla quale si è aperto anche un dibattito scientifico. Ebbene, la questione è stata addirittura inserita nella pagina delle fakenews sul sito del ministero, le regioni trattate come l’ultimo dei troll del web.

Di qui l’interrogazione della deputata di Fdi. Anche perché “l'affermazione condivisa dei governatori di regione è stata di fatto tacciata come «bufala» al pari di altre palesi false notizie”. Ma la critica, a partire da quella istituzionale, “non può mai essere relegata a fake news perché questo sarebbe proprio di propaganda di regime e non di un Paese democratico, pluralista, che riconosce in base alla Costituzione diritti incomprimibili”.

Di qui la richiesta di ritirare dalla sezione fake news del Ministero della salute l'affermazione sopra riportata. Niente da fare: sta ancora lì, nella terza pagina dedicata alle bufale.

Accanto a quella che afferma che “fare gargarismi con la candeggina, oppure assumere etanolo o metanolo, protegge dall’infezione da nuovo coronavirus”. Questa è la considerazione che il ministro della Salute ha delle regioni italiane.



