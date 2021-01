Calabria, Oliverio dopo l'assoluzione: "Il Pd mi ha abbandonato"

09 gennaio 2021 a

Calabria, dura accusa dell'ex presidente Mario Oliverio contro il suo partito dopo l'assoluzione al suo processo. "Il Pd mi ha abbandonato. Mi sono sentito solo. Ho sentito la vicinanza, l’affetto e la stima, però, di tantissimi cittadini che anche in quel momento difficile avevano capito che si stava consumando un’ingiusta nei miei confronti. non sento e non vedo Oddati e altri dirigenti nazionali del Pd dal dicembre 2019, nemmeno in questa circostanza li ho visti attraverso una telefonata o un messaggio. Sono scomparsi". Queste le parole dell’ex presidente della Regione Calabria durante un’intervista al Tgr Calabria sul prima, durante e dopo il processo scaturito dall’inchiesta della Dda di Catanzaro "Lande Desolate".

