Governo, Razzi sulla compravendita dei parlamentari: "Noi voltagabbana, se passi alla sinistra salvatori della patria"

Jacopo Barbarito 09 gennaio 2021

a

a

Governo, l'ex parlamentare Antonio Razzi interviene, contattato da corrieredellumbria.it , sul presunto incarico offerto al senatore Ugo Grassi dal premier Giuseppe Conte, commentando la cosiddetta "compravendita dei parlamentari". "Quando un membro delle Camere passa dalla sinistra alla destra è un voltagabbana e viene messo in croce. Se accade il contrario, invece, si passa come salvatori della patria". Razzi fu infatti duramente criticato quando nel 2010 passò dall'Italia dei Valori, partito in cui venne eletto prima nel 2006 e poi riconfermato nel 2008, al gruppo Noi Sud, che sosteneva il governo Berlusconi, allora leader del Pdl. E che proprio grazie al suo voto e quello di altri parlamentari, come Domenico Scilipoti, passò indenne il voto di sfiducia del 14 dicembre 2010. "E' normale che oggi assistiamo a tutto questo: nessuno vuole andare a casa, chi glieli dà i soldi altrimenti? Poi ci sarebbe la riduzione dei parlamentari con le prossime elezioni, piuttosto farebbero di tutto per far durare la legislatura fino al 2023", ha concluso.

