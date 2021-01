Nuovo Dpcm anti Covid, riunione tra Governo e Regioni lunedì 11: si va verso la proroga dello stato di emergenza

09 gennaio 2021 a

L’appuntamento è per le 10.30 di lunedì 11 gennaio. Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato una riunione con Regioni, Anci e Upi sul nuovo Dpcm con misure anti Covid che entrerà in vigore il 16 gennaio. In videoconferenza parteciperà all’incontro anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Lo riferiscono fonti governative. Intanto, il governo sta valutando la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine gennaio, che potrebbe essere il 31 marzo o addirittura luglio.

Per quanto riguarda i nuovi criteri di valutazione sul colore delle regioni, se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. La quota ideale, per non far saltare il contact tracing, è 50 casi su 100 mila abitanti: durante la seconda ondata si è raggiunto un picco di 350-400 mentre attualmente siamo, come media nazionale, fra 150 e 170. Ecco perché bisogna contenere la tendenza al rialzo.

