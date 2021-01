Conte, Grassi e "i responsabili": quando capitò a Berlusconi si scatenarono le procure e venne condannato

09 gennaio 2021 a

La rivelazione del senatore leghista Ugo Grassi secondo cui Giuseppe Conte gli avrebbe offerto incarichi governativi, ha aperto la polemica. La caccia ai "responsabili" del premier - ma l'ufficio stampa della presidenza del Consiglio smentisce e fa risalire l'incontro al 2019 quando Grassi era ancora un grillino - ha fatto immediatamente scattare il paragone con Silvio Berlusconi.

Il retroscena del senatore leghista Grassi: "Mi ha chiamato Conte per offrirmi un incarico". Scoppia la polemica

Non è la prima volta nella storia repubblicana che i leader di una maggioranza o il premier stesso offrano incarichi ai "responsabili". Quando capitò a Berlusconi, con il caso De Gregorio che passò dal centrosinistra al centrodestra votando la sfiducia al Governo di Prodi, le procure della Repubblica lo accusarono di corruzione impropria, reato per cui fu condannato a tre anni anche se poi prescritto. Ma anche nel 2010, con l'avvicinarsi della votazione sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi IV il senatore Domenico Scilipoti lasciò l'Italia dei Valori per passare al Gruppo Misto dando vita con Bruno Cesario e Massimo Calearo al Movimento di Responsabilità Nazionale e votando la fiducia che scatenò l'ira di Antonio Di Pietro, leader IdV, che chiese l'intervento della magistratura.

