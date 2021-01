Conte, Grassi: "Il premier mi ha offerto un incarico". La rivelazione del senatore leghista fa scoppiare la polemica

09 gennaio 2021 a

Il senatore leghista Ugo Grassi, ex Cinque Stelle, si è incontrato con il premier Giuseppe Conte che gli ha offerto un incarico. Un'offerta declinata. "Mi ha guardato in faccia e mi ha detto: Ugo, voglio entrare subito nel cuore del nostro incontro. E ti voglio chiedere: vuoi qualche incarico?" racconta Grassi nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica. "Ho immediatamente replicato: Giuseppe ti ringrazio, ma io non voglio alcun incarico, non ne sto cercando. Voglio un progetto politico, non poltrone, sto lavorando a quello" prosegue il senatore leghista. Da Palazzo Chigi non hanno smentito, difendendosi solo sulla tempistica: "quell'incontro non è recente". Il Tempo ricorda che quando qualcosa di simile lo fece Silvio Berlusconi, nel 2006, le procure lo accusarono di corruzione impropria: reato per cui fu condannato a tre anni, anche se poi prescritto.

