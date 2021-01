Crisi, Bellanova a Conte: "Il tempo è scaduto". E la Lega apre a un governo guidato da Cottarelli

09 gennaio 2021 a

a

a

Il ministro di Italia Viva, Teresa Bellanova, sembra considerare chiuso il capitolo del Governo Conte. "Saggio sarebbe - ha sottolineato in una intervista a Il Tempo - se invece di restare asserragliato nella sua torre d’avorio il presidente del Consiglio prendesse atto che questa esperienza di governo è conclusa e provasse a capire se si è in grado, tutti quanti e a partire da lui, di riscrivere un nuovo patto di governo".

La sondaggista Ghisleri sulla crisi di governo: "Elezioni? Ecco cosa vogliono gli italiani"

La Bellanova ha poi proseguito: "Per noi il tempo è scaduto. Conte ha il dovere della mediazione politica e della sintesi. E deve dire che idea di Paese ha, su quali scelte indebitare i nostri figli ed i nostri nipoti. Il Premier per primo dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dirci quindi se siamo in grado di fare un restart. Per noi essere all’opposizione dai banchi del Parlamento non è un problema".

Intanto la Lega e Forza Italia sarebbero pronti ad accettare un nuovo governo con un nuovo presidente del consiglio. Il Carroccio avrebbe avviato infatti i contatti con il centrosinistra per trovare un accordo. Possibile un via libera a un esecutivo guidato da Carlo Cottarelli o Marta Cartabia. Ma i tempi almeno per ora non sembrano essere brevissimi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.