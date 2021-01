Titolo V, Sileri: "Non escludo rischio di regioni di nuovo in zona rossa"

08 gennaio 2021 a

Il vice ministro alla salute, Pierpaolo Sileri, non esclude "il rischio di tornare a regioni in zona rossa". L'esponente politico pentastellato, ospite della trasmissione Titolo V di Rai 3, è stato chiaro: "La situazione dei contagi da Covid la stiamo monitorando ogni giorno: purtroppo il virus c'è e circola e non possiamo escludere peggioramenti in alcune regioni, sulla base dei 21 indicatori sui quali vengono determinati i colori delle regioni", ha spiegato. E riguardo ai vaccini ha aggiunto: "La campagna è appena iniziata, le dosi sono in arrivo ma ci vuole del tempo per vaccinare una larga fetta della popolazione".

