Recovery Plan, Renzi: "Mai chiesto di inserire ponte sullo stretto di Messina"

08 gennaio 2021 a

a

a

"Non ho mai chiesto di inserire il ponte sullo stretto nel Recovery Plan". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, poco dopo la fine del vertice di maggioranza a palazzo Chigi sul testo da inviare all'Europa. "Leggo che avrei chiesto di inserire il #PonteSulloStretto nel Recovery. Non è così. Come ho detto oggi su Rete4 da Barbara Palombelli, comunque la si pensi sul Ponte (io sono a favore da sempre) è tecnicamente impossibile inserirlo nel Recovery Plan. Ascoltare prima di criticare?", ha scritto l'ex premier. Restano alte le tensioni nella maggioranza, con il consiglio dei ministri che dovrebbe essere convocato tra lunedì e martedì per l'approvazione del piano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.