Recovery plan, la maggioranza resta divisa: Cdm in programma tra lunedì e martedì

Si è concluso, dopo circa tre ore e mezzo, il vertice di maggioranza sul Recovery plan a Palazzo Chigi. Una riunione ad alta tensione, scossa da liti e fibrillazioni con Iv sul piede di guerra. Il Consiglio dei ministri sul Recovery plan potrebbe tenersi tra lunedì e martedì: questa l’ipotesi sul tavolo. Il vertice è finito con una maggioranza ancora divisa. In particolare Italia Viva ha attaccato: "Per tenere in ostaggio un documento, il documento dovrebbe essere disponibile, in mano ai ministri o agli esponenti della maggioranza. Ma il documento sul Recovery Plan non c’è. Finchè non c’è un testo completo, dove si capiscano puntualmente i contenuti, non c’è alcun motivo di essere convocati in Consiglio dei Ministri"

