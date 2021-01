Scuola, quindici regioni hanno già rinviato la riapertura. Solo la Toscana decisa a far tornare le superiori in classe

08 gennaio 2021 a

C'è una sola regione, per il momento, che ha annunciato che riaprirà le scuole superiori in presenza al 50%, come stabilito dal governo nazionale: la Toscana. Il presidente Eugenio Giani è convinto e ha spiegato che "abbiamo un livello di contagi che ce lo consente". Tutte le altre regioni faranno diversamente. La stragrande maggioranza ha già annunciato che sposterà più avanti la riapertura che era stata indicata dal consiglio dei ministri dopo il braccio di ferro politico. Sono Liguria, Lazio, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Calabria, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Molise, Campania, Puglia e Sicilia. Non si sono ancora espresse la Basilicata, la Valle d'Aosta e l'Abruzzo. Già in classe da ieri le province autonome di Trento e Bolzano.

