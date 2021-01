Titolo V, Ghisleri: "Italiani non vogliono tre mesi di campagna elettorale"

08 gennaio 2021 a

Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, parlando della crisi di governo è lapidaria: "Gli italiani non vogliono tre mesi di campagna elettorale". La direttrice dell'istituto di sondaggi Euromedia Research, ospite della trasmissione Titolo V di Rai 3, ha invitato i partiti a non guardare ora i sondaggi: "L'attualità inficia tantissimo il giudizio degli italiani. Così come il sistema di voto, il quadro politico con cui si arriva alle elezioni". Ghisleri invita quindi a prendere i sondaggi con le "molle", sia per chi può sorridere (come Pd e Fratelli d'Italia) che per le forze politiche considerate in fase calante, come Lega e M5S.

