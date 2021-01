Recovery Plan: Pd, M5S e Leu tirano dritto: "Avanti in Cdm. Basta paletti da Italia Viva"

08 gennaio 2021 a

Recovery Plan, Pd, M5S e Leu si compattano e mettono all'angolo Italia Viva A quanto si apprende da fonti di maggioranza, da Iv "stanno ostacolando e prendendo in ostaggio il Recovery plan" . Per M5S, Leu e Pd "ci sono ottimi passi avanti sulle linee", ma ora "bisogna andare avanti in Cdm e poi invio in Parlamento. Non perdere più tempo". Mentre Renzi "chiede in uno studio televisivo di fare presto, il suo partito al tavolo di maggioranza chiede il rinvio del Recovery", sottolineano fonti di maggioranza. La tensione è comunque alta, con Renzi che chiede "24 ore per leggere il testo del piano, e non una sintesi di 15 pagine".

