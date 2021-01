Covid scuola, in Sicilia chiuse elementari e medie fino al 16 gennaio, superiori fino al 30: didattica a distanza per tutti

08 gennaio 2021 a

La Sicilia è ormai tra i territori italiani con i problemi più gravi a causa del Covid 19. Oggi, 8 gennaio, la Regione ha deciso di applicare una misura particolarmente restrittiva per la scuola. Sospese le attività in presenza per tutti gli istituti superiori fino al 30 gennaio. Per le scuole elementari e medie, invece, per ora chiusura fino al 16 gennaio. In tutti i casi sarà attivata la didattica a distanza. Potranno tornare in aula, invece, i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Le decisioni sono state prese sulla base delle relazioni della task force che si occupa della pandemia nel territorio regionale. L'assessore regionale all'istruzione, Roberto Lagalla, al termine della riunione ha spiegato che all'incontro decisivo hanno partecipato le rappresentanze istituzionali, sindacali, studentesche, della formazione, della scuola, dei genitori e delle famiglie: "C'è stata più che una adesione alla sostanziale proposta della giunta regionale. Tutti hanno ravvisato il rischio sanitario esistente e la necessità di fare un passo di lato, nella speranza di farne diversi avanti e poter poi dare continuità all'anno scolastico". Quindi per elementari e medie didattica a distanza fino al 16 gennaio, per le superiori fino al 30.

