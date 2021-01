Covid scuola, Miozzo: "Serve pazienza, dobbiamo superare i prossimi 2-3 mesi"

08 gennaio 2021 a

"La scuola sta avendo dei progressi, ma dobbiamo avere attenzione e pazienza e superare questi 2-3 mesi". Sono parole di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico sul Covid. Lo scienziato ricorda anche che molti docenti sono ultra 60enni e quindi per loro aumentano i rischi. Il Parlamento dovrà dibattere sull'opportunità di dare priorità alla vaccinazione degli insegnanti e del personale della Scuola. Sulla ministra Lucia Azzolina, Miozzo spiega che "ha fatto dei miracoli. Io non la difendo, non sono il suo avvocato, ma ha preso l'incarico e poco dopo è scoppiata la pandemia. Si è trovata a dover gestire un sistema disastrato".

