Recovery Plan, Renzi contro Conte: "Gli italiani non ne possono più, prenda una decisione"

08 gennaio 2021

Ennesimo scontro interno alla maggioranza sul Recovery Plan. Matteo Renzi attacca direttamente il premier Giuseppe Conte: "Penso che gli italiani non ne possano più. Sono sei mesi che chiediamo questo piano. Dico al governo: prendete una decisione, quale che sia, ma prendetela", ha detto il leader di Italia Viva a Stasera Italia. "Non possiamo più perdere tempo. Siamo l’unico partito pronto a far dimettere le nostre ministre, non pensiamo alle poltrone. Mi trovi un altro che trovi un partito non abbarbicato alle poltrone come noi. Vorrei un governo Conte o non Conte, metta lei il nome, che dà agli italiani il senso dell’urgenza di fare le cose. A me questo governo mi sembra fermo...", ha aggiunto Renzi

