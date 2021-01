Otto e Mezzo, Padellaro e il bluff di Renzi: "I suoi ministri si devono dimettere da un mese"

08 gennaio 2021 a

A Otto e Mezzo gli ospiti di Lilli Gruber parlano della crisi di governo e definiscono quello di Renzi un "bluff". In particolare Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, che sentenzia: "Le dimissioni dei ministri di Italia Viva devono arrivare ormai da un mese. Sono le più lunghe della storia della Repubblica. Io sono convinto che in caso di conta in Parlamento da parte del premier Conte, i numeri ci sarebbero e molti parlamentari non boccerebbero il Recovery Plan, ossia i miliardi che devono arrivare all'Italia. A quel punto sarebbe evidente il bluff di Italia Viva". Anche Massimo Giannini ha sottolineato il rischio dell'operazione di Renzi, soprattutto in un momento così delicato per il paese.

