Clemente Mastella: "Vaccinare subito i professori e scuole aperte in estate"

Clemente Mastella lancia una proposta per gestire al meglio l'epidemia di Covid ei suoi effetti sul sistema scolastico. "Bisogna vaccinare subito i professori e tenere le scuole aperte in estate , almeno fino alla fine di luglio, così da recuperare le ore ei giorni di lezione persi durante il corso dell'anno a causa della pandemia". L'ex ministro della giustizia, oggi sindaco di Benevento, ha aggiunto: "Il recupero è un po 'come quello della mia giovinezza dove c' erano i 'rimandati', che erano costretti a studiare nel periodo estivo. La cosa può ripetersi e non la ritengo eccessiva nè anomala ".

