Roberto Maroni è stato operato all'istituto neurologico Besta

08 gennaio 2021 a

Roberto Maroni, ex governatore della Regione Lombardia, ricoverato da alcuni giorni all'Istituto neurologico Besta, è stato sottoposto oggi giovedì 8 gennaio, a un intervento chirurgico. Aveva avuto un malore nella sua abitazione di Lozza, in provincia di Varese ed era stato trasportato all'ospedale per poi essere trasferito nel nosocomio di Milano. Oggi l'operazione. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo. Classe 1955, leghista, Maroni oltre che presidente della Lombardia, è stato vicepresidente del consiglio dei Ministri, ministro dell'Interno, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e parlamentare del Carroccio dal 1992 al 2013. Della Lega è stato anche segretario federale dopo Umberto Bossi e prima di Matteo Salvini.

