Governo, la ministra Bellanova: "Esperienza ormai conclusa, l'esecutivo è al capolinea"

08 gennaio 2021 a

a

a

Secondo Teresa Bellanova, ministro dell'Agricolutra, il governo Conte bis è ormai finito. Lo dichiara senza mezzi termini durante Ore 14, trasmissione in onda su Rai 2. La capodelegazione di Italia Viva, partito di Matteo Renzi, non fa giri di parole: "Per me il tempo è finito, ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico di governo, perché non si può andare avanti con un Dpcm e un decreto legge alla settimana, non si può portare avanti così un Paese grande come l'Italia. Noi critichiamo e facciamo proposte, il punto è se poi quelle proposte vengono accolte". Bellanova ribadisce che non è possibile soltanto "distribuire bonus" oppure ricorrere alla "cassa integrazione". Non basta la politica tappa buchi. E ancora: "L'esperienza del governo è al capolinea, abbiamo fatto un Cdm dalle 21 all'1 di notte per decidere se aprire la scuola il 7 o l'11 gennaio. Lo capiscono anche i bambini che si è conclusa un'esperienza". Poi l'ultimo messaggio al premier: "Ultime ore del governo Conte II? Questo dipende da lui, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso Conte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.