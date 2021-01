Covid, De Luca: "Mezze misure del governo mandano i cittadini al manicomio"

08 gennaio 2021 a

Covid, Vincenzo De Luca si scaglia ancora contro il governo sulle misure di contrasto al virus. "Con grande chiarezza voglio dire che non condivido la linea delle mezze misure del governo. Servono solo a prolungare nei mesi l’epidemia e mandare i cittadini italiani al manicomio. Le zone gialle, arancione, rosse tutte idiozie che nessuno è in grado di controllare. Chi controlla che ti muovi nell’arco dei trenta chilometri. Sono finzioni. Preferibile prendere misure chiare e semplici piuttosto che creare situazione rispetto a cui nemmeno io saprei dire come stiamo combinati", ha detto il presidente della Regione Campania in una diretta social sulla sua pagina.

