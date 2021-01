Tifano sottovoce forza Covid per non mollare le poltrone

Francesco Storace 08 gennaio 2021 a

Nei capannelli (scarsi) di Palazzo quasi ci si vergogna un po’. Ma quelli impauriti dalla deriva verso le elezioni fanno il tifo per la pandemia. Un po’ cinicamente ma è così.

Un deputato pentastellato al secondo mandato, pizzicato dal cronista a leggere un'agenzia, si volta alla ricerca di protezione verso il collega del Pd. E' che il loro sguardo era concentrato su un’agenzia di stampa che raccontava l’avanzata del Covid.

Una notizia che preoccupa quella che vede l’impennata dell’indice Rt e l’aumento dei ricoverati più gravi.

“Si osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 sul territorio nazionale in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali è ancora alto nella maggior parte delle Regioni”: la nota dell’Istituto superiore di Sanità.



Il primo impatto è sul ministro Speranza: “Ma allora a che servono tutte queste misure di reclusione del popolo?”.

E poi, in maniera beffarda, “vorrà dire che Renzi dovrà stare più calmino perché è impossibile andare a votare e senza un governo”.



E così la pensa la maggior parte dei peones che non sanno ancora quale potrà essere il loro futuro senza partiti forti - soprattutto cinque stelle - e con il calo drastico del numero dei parlamentari. Del resto, l’hanno voluto.



Destino beffardo che può essere anestetizzato solo con una legislatura che va in avanti, anche se fra tensioni enormi. Si intravede come la Terra individuata dal marinaio la fatidica data del semestre bianco: attorno a luglio nemmeno se si fanno le capriole Mattarella potrà sciogliere il Parlamento visto che comincia il semestre bianco a sei mesi dalla scadenza del mandato presidenziale.



In fondo è lo spettacolo cominciato con questa legislatura. L’esplosione elettorale del Movimento di quelli che non facevano politica ha portato nel Palazzo gente che ci ha messo poco - e malamente - ad affezionarsi ad antichi privilegi. E ora non vogliono mollare affatto.

Il loro nemico non è il Covid ma l’apertura dei seggi elettorali.





