Covid, otto regioni oltre la soglia d'allarme per i ricoveri in terapia intensiva

08 gennaio 2021 a

In otto regioni la saturazione dei posti di terapia intensiva supera la soglia del 30% e quella dei posti letto di area non critica è oltre il 40%. Inevitabilmente viene limitato l'accesso dei pazienti non Covid alle prestazioni ospedaliere. Il dato emerge dal report settimanale dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica, che monitora sistematicamente l'andamento della diffusione del virus. Le regioni con la situazione più grave sono: Emilia Romagna, Puglia, Liguria, Lazio, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento. Non sono a rischio di sovraccarico in nessuna delle due aree Basilicata, Valle d’Aosta, Calabria, Campania, Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Molise e Toscana.

