Covid, cinque regioni in zona arancione da domenica: Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto

A partire dalla giornata di domenica 10 gennaio, cinque regioni italiane tornano in area arancione. Sono Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà durante la serata di oggi, venerdì 8 gennaio, la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da dopodomani. La decisione viene presa sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia per il Covid. In tutte e cinque le regioni la situazione è considerata a rischio contagio e quindi occorrono misure altamente restrittive per cercare di contenere il più possibile la diffusione del virus. Gli altri territori dovrebbero essere considerati ancora area gialla.

