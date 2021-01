Covid, il vaccino Pfizer Biontech efficace anche sulla variante inglese e su quella del Sudafrica

08 gennaio 2021 a

a

a

Il vaccino realizzato da Pfizer e Biontech è efficace anche contro le varianti più contagiose del Covid 19 che sono state rilevate la prima volta nel Regno Unito e in Sudafriaca. E' stata la stessa Pfizer ad eseguire lo studio grazie ai ricercatori dell'University of Texas Medical Branch di Galveston. Si tratta di una ricerca preliminare che ora dovrà comunque essere esaminata da studiosi più esperti. Ma Philip Dormitzer, il direttore scientifico della Pfizer, definisce comunque "molto rassicurante la scoperta che almeno questa mutazione, che era una di quelle per cui le persone sono più preoccupate, non sembra essere un problema" per il farmaco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.