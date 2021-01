Recovery plan, 32 miliardi per infrastrutture: ponti, viadotti, porti e ferrovie

08 gennaio 2021 a

a

a

Nuovi progetti per la messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di viadotti e ponti stradali nelle aree del territorio che presentano i maggiori problemi, miglioramento e potenziamento dei trasporti sono gli obiettivi delle risorse stanziate, 31,8 miliardi, per le infrastrutture e la mobilità sostenibile secondo la bozza del Recovery plan che andrà al vaglio del Consiglio dei ministri (la tabella completa, clicca qui).

Recovery plan, la nuova bozza da oltre 222 miliardi: come saranno divisi i soldi

La parte più consistente riguarda le opere ferroviarie (26,70) "ulteriormente potenziata nel Mezzogiorno grazie al supporto dei fondi Fsc". Più 1,60 per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Altri 3,68 miliardi sono destinati ai porti (logistica e digitalizzazione a partire da Genova e Trieste, rinnovo delle flotte e investimenti al sud) e alla digitalizzazione degli aeroporti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.