Recovery plan, la nuova bozza da oltre 222 miliardi: ecco come saranno divisi i soldi

Sono pari a 222,03 miliardi i fondi previsti nelle linee di indirizzo della bozza del Recovery Plan 2021 che il Consiglio dei ministri valuterà nelle prossime ore secondo quanto riportato dal documento relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Cliccando in questo link la tabella con tutti i fondi destinati ai vari settori.

Per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura sono previsti 45,9 miliardi mentre un totale di 32 miliardi sono i fondi stanziati per le infrastrutture per una mobilità sostenibile. Per l’istruzione e la ricerca sono invece destinati 27,9 miliardi e 19,7 miliardi quelli alla sanità. Infine per la rivoluzione verde e transizione ecologica i fondi sono pari a 68,9 miliardi e 27,6 miliardi quelli per l’inclusione e coesione.

