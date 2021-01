Lombardia, nella giunta regionale Moratti, Locatelli e Guidesi

07 gennaio 2021 a

In Lombardia saranno Letizia Moratti, Alessandra Locatelli e Guido Guidesi le novità della giunta regionale. Mentre le trattative sono ancora in corso, secondo alcuni fonti, l’ex sindaca di Milano sarà alla guida del Welfare e dovrebbe prendere in mano anche la vicepresidenza. Sembra in uscita dal governo regionale, invece, Giulio Gallera. Lasciano Roma per tornare in Lombardia i deputati leghisti Locatelli e Guidesi. La comasca, ex ministra per la Famiglia e la disabilità, prenderà il posto di Silvia Piani con deleghe di carattere sociale, mentre a Guidesi, originario di Codogno e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento del Conte I, dovrebbe andare l’assessorato allo Sviluppo economico. L’annuncio ufficiale è atteso nella mattina di venerdì 8 gennaio.

