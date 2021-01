Dritto e Rovescio, Salvini: "Pronti a governo di centrodestra e di chi condivide nostre proposte"

07 gennaio 2021 a

a

a

Matteo Salvini si dice pronto "a un governo di centrodestra aperto anche a chi condivida le proposte del fare". Il leader della Lega, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, parla della crisi della maggioranza e guarda al futuro. "Non si capisce perché ovunque nel mondo si voti tranne che in Italia". "Questo governo dura?, gli chiede il conduttore della trasmissione di Rete 4. "Io mi auguro di no, questo governo è bloccato su tutto: ci sono 700 cantieri pronti a partire domani mattina ma fermi. Perchè questi al governo litigano su tutto. Se passate il tempo a litigare, fatevi da parte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.