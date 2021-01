Governo, Renzi: "Se non sono d'accordo con noi, meglio all'opposizione"

07 gennaio 2021 a

Governo in crisi, nuovo attacco di Matteo Renzi. "Se non sono d’accordo con ciò che proponiamo sto meglio all’opposizione che al governo. Se non ci vogliono stiamo all’opposizione", ha detto a Tg2 Post l'ex premier. "In Italia Viva nessuno è pronto a saltare il fosso. Se Conte ha i numeri in Parlamento vada avanti". Queste dichiarazioni arrivano all'indomani delle dichiarazioni dello stesso Renzi, che aveva parlato di "nessun rischio di voto anticipato", lasciando però presagire l'esigenza di un rimpasto di governo o di un nuovo esecutivo, sempre guidato da Conte. Poi l'ex rottamatore ha aggiunto: "Quando scade la mia sopportazione? Non sono uno yogurt, ma sono d’accordo sul fatto che bisogna sbrigarsi a portare il Recovery plan in Consiglio dei ministri".

