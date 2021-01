Otto e Mezzo, Travaglio su Meloni e Salvini: "Nessun effetto da fine trumpismo"

07 gennaio 2021 a

Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo, smonta "l'ossessione trumpista" di Lilli Gruber in relazione al futuro politico di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "Non ci sarà nessun effetto sui leader di Lega e Fratelli d'Italia dalla fine di Trump", spiega il giornalista. "Entrambi hanno preso le distanze da quanto accaduto negli Usa, pur con forme diverse, ma non mi sembra che possano calare nei sondaggi in seguito alle vicende americane", spiega Travaglio. Un po' delusa la Gruber, che aveva aperto la puntata di giovedì 7 gennaio proprio rifacendosi ai legami e punti di contatto tra i repubblicani e i due partiti "sovranisti".

