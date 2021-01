Governo, Renzi: "Nessun rischio di voto anticipato"

06 gennaio 2021 a

a

a

"Non c'è nessun rischio di voto anticipato". Parola di Matteo Renzi, intervistato dal Tg3. E su un possibile governo di scopo, il leader di Italia Viva ha aggiunto: "Non esistono governi di scopo. I governi sono fatti per governare, se Conte è in grado di farlo, lo faccia. Altrimenti toccherà ad altri". Sull'apertura alla maggioranza per trovare una sintesi a stretto giro sul Recovery Fund, Renzi ha sottolineato come "il governo sembra aver cambiato idea, segno che forse le idee di Italia viva non erano così male", aggiungendo come sia sua intenzione "parlare di contenuti e non di giochi vecchio stile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.