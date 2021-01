Covid, il piano del governo: entro marzo 5,9 milioni di vaccinati. I numeri mese per mese

06 gennaio 2021 a

Covid, il governo ha redatto il piano per i vaccini: l'obiettivo è vaccinare 5,9 milioni di persone entro marzo, 13,7 milioni entro aprile, 21,5 milioni entro maggio. Lo scopo è quello di completare la campagna di vaccinazione volontaria entro agosto. Roberto Speranza e Francesco Boccia, insieme al commissario straordinario Domenico Arcuri, lo hanno illustrato alle Regioni nel corso di una riunione mattutina. "Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, abbiamo tutte le capacità per accelerare", assicura il titolare della Salute, che loda gli "sforzi straordinari" degli enti locali "per mettere a regime la macchina". I numeri parlano di 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale e l’ok dell’Ema al vaccino Moderna accelererà ancora di più il percorso

