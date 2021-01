Recovery, Conte: "Più investimenti per salute e giovani. A breve la sintesi con la maggioranza"

06 gennaio 2021 a

Recovery Fund, più risorse per "salute e giovani" e una "sintesi con la maggioranza" a stretto giro per chiudere la bozza del "documento da portare in Cdm, poi in parlamento e dalle forze sociali". E' l'impegno che il premier Giuseppe Conte ha affidato ad un lungo post su facebook, pubblicato nel giorno dell'Epifania. "La nuova versione del Piano nazionale di Rilancio e resilienza punterà con ancora maggior decisione sugli investimenti, soprattutto quelli ad alto impatto sulla crescita, sulla trasformazione dei settori e sulle filiere innovative. Maggiori risorse saranno destinate, in particolare, alla salute, ai giovani, al terzo settore, agli asili nido e alle persone con disabilità", ha scritto il premier.

