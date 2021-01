Conte, appello dell'Epifania agli alleati: "Necessario rafforzare la maggioranza"

06 gennaio 2021 a

E' un appello agli alleati di governo quello lanciato in un lungo post su facebook dal premier Giuseppe Conte nel giorno dell'Epifania. Un richiamo alla necessità di "rafforzare la maggioranza" e una richiesta di coesione tra le forze che sostengono l'esecutivo. Nel testo il presidente del consiglio sottolinea come, per affrontare le sfide di questo nuovo anno, tra tutte l’emergenza sanitaria e la crisi economico-sociale, "occorrono piena dedizione, lucida determinazione, intelligente lungimiranza. Una premessa imprescindibile è rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di governo. Se percorreremo questo cammino con senso di responsabilità, avremo la più salda garanzia di andare nella direzione giusta, perseguendo l’interesse generale".





