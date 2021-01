Crisi, Orlando a Oggi è un altro giorno: "Conte punto di equilibrio, senza di lui si rotola verso le elezioni" | Video

06 gennaio 2021 a

a

a

Andrea Orlando, uno dei maggiori esponenti del Pd, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta su Rai1 da Serena Bortone. Orlando ha parlato ovviamente della situazione politica e della possibile crisi di governo. "Conte punto di equilibrio, se si toglie il premier - ha spiegato - si rotola verso le elezioni".

Orlando poi non si è sottratto anche alle domande sulla scuola, con lo slittamento della riapertura delle Superiori all'11 gennaio: "Le scuole vanno aperte ma in sicurezza - ha sottolineato l'ex Ministro -. Per non vanificare gli sforzi fatti bisogna procedere con gradualità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.