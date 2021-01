Governo, Beppe Grillo cita Cicerone per attaccare Renzi. Sul blog il discorso contro la congiura di Catilina

06 gennaio 2021 a

Beppe Grillo cita Cicerone contro Matteo Renzi. Non fa riferimento in maniera diretta nè al senatore Matteo Renzi nè al premier Giuseppe Conte, ma è evidente che il post sul blog si riferisce alla crisi di governo con i due contrapposti.

"L'8 novembre del 63 a.C., il Console Cicerone pronunciò in senato un severo discorso contro Lucio Sergio Catilina. Ripropongo qui un estratto lasciando a voi l'ispirazione per la sua adattabilità nell'affrontare la realtà", scrive sul suo blog Beppe Grillo, senza mai riferirsi esplicitamente a Matteo Renzi. in un post dal titolo "Quo usque tandem (fino a che punto)", in cui cita una orazione di Cicerone contro la congiura di Catilina.

