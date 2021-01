Crisi, D'Alema: "Non si può mandar via l'uomo più popolare per fare un favore all'uomo più impopolare d'Italia"

06 gennaio 2021 a

Ancora D'Alema contro Renzi. Il primo ha attaccato il secondo per via della situazione attuale all'interno della maggioranza di governo. La crisi rientrerà per il semplice motivo che "conviene a tutti, vedrete che presto si tornerà a parlare d’altro". Anche perché "non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese (Giuseppe Conte ndr) per fare un favore a quello più impopolare". Lo dice Massimo D’Alema in un colloquio telefonico con un giornalista di Repubblica, esprimendo qualche cauto parere sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi.

Sull’ipotesi che Palazzo Chigi possa essere la prossima destinazione di Goffredo Bettini come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l’ex presidente del Consiglio e ministro degli Esteri osserva: "Bettini è uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono uomini come lui e come Roberto Speranza, il difensore della salute degli italiani".

