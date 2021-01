Sandra Zampa sul Covid: "Aspettiamo due mesi poi arriva il bel tempo". Burioni la attacca: "E' impazzita?"

05 gennaio 2021 a

Scontro tra Sandra Zampa e Roberto Burioni su Twitter dopo l'uscita del sottosegretario alla salute sui prossimi mesi alle prese con la pandemia:"Ci aspettano mesi pericolosi da trascorrere al chiuso dove il virus trova terreno fertile per contagiare. Se teniamo fino alla primavera ne usciamo fuori". Dunque Sandra Zampa ha aggiunto: "Dobbiamo mantenere il Paese in condizione di compatibilità con la vita normale. Finora ha continuato ad andare avanti, salvo settori economici che però stanno ricevendo i ristori. Resistiamo 2-3 mesi, poi col bel tempo tutto sarà meno difficile e milioni di persone saranno vaccinate". Insomma, stringere i denti 2 o 3 mesi, poi ci penserà l'estate.

Parole che hanno scatenato la reazione del virologo Roberto Burioni: "Resistiamo aspettando la bella stagione per una campagna vaccinale adeguata? State scherzando o siete semplicemente impazziti?". Ma la polemica si è smorzata dopo che la sottosegretaria ha inviato, sempre Twitter, il virologo a leggersi l'intera intervista al Corriere della Sera: "Il ritorno del bel tempo e il numero delle vaccinazioni non sono in relazione tra loro". La risposta di Burioni non si è fatta attendere: "Purtroppo il tweet era molto, molto, molto fuorviante. Ho poi letto l’articolo ed effettivamente diceva tutt’altra cosa. Però il tweet lo avete scritto voi. Comunque badiamo alla sostanza: vacciniamo alla svelta".

