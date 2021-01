Covid, Azzolina: "Pochi contagi anche grazie ai banchi singoli. L'11 gennaio superiori a scuola in sicurezza"

05 gennaio 2021 a

La ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, non si schioda dalla sua convinzione: i contagi a causa della scuola sono stati pochi. E alza la posta tirando in ballo il suo solito chiodo fisso: sarebbe così anche grazie ai banchi singoli per i quali sono stati spesi milioni di euro. L'esponente del Movimento 5 Stelle lo ha ribadito nel corso di una intervista rilasciata a Rai News 24: "Se anche le ricerche scientifiche ci dicono che nella scuola c'è stato solo il 2% dei focolai, forse è anche grazie al fatto che i banchi singoli hanno permesso il distanziamento insieme ad altre misure adottate. Ringrazio il commissario Domenico Arcuri per il grande lavoro che ha fatto: 2,4 milioni di banchi in pochi mesi è un risultato straordinario". Azzolina ha sottolineato che giovedì 7 gennaio tornano in classe 5 milioni di studenti, tranne quelli delle scuole superiori che torneranno in classe l'11 "perché nel fine settimana si attendono i monitoraggi rispetto agli indici regionali". Seconda la ministra in quella data "gli studenti delle superiori potranno rientrare in una percentuale pari al 50%".

