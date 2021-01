Roberto Burioni, vaccino giovedì a Milano: "Miracolo degli scienziati. Mai avrei immaginato che potesse accadere"

05 gennaio 2021 a

a

a

Il virologo Roberto Burioni esulta. Con un post su twitter annuncia che nella giornata di giovedì 7 gennaio verrà vaccinato al San Raffaele di Milano, ovviamente contro il Covid 19. Nel suo cinguettio Burioni ringrazia "tutti i volontari, ricercatori, medici, produttori e trasportatori che hanno reso possibile questo miracolo che mai e poi mai avrei immaginato potesse avvenire così velocemente!". Sempre oggi Burioni aveva spiegato che in Italia è possibile vaccinare un milione di persone a settimana. E' già accaduto a Napoli nel 1973, quando in soli sette giorni furono somministrate un milione di dosi di farmaco contro il colera: "Non dite che non si può fare perché è una bugia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.