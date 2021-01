Covid, indice di contagio in crescita. E' l'effetto della settimana di shopping prima di Natale

05 gennaio 2021 a

In Italia negli ultimi giorni il livello nazionale 1 dell'indicatore Rt per il Covid è stato superato. E' la stima dei calcoli del fisico Roberto Battiston dell'Università di Trento che si basa sempre sui dati della Protezione Civile, ottenendo sempre risultati simili a quelli utilizzati dall'Istituto Superiore di Sanità e Fondazione Bruno Kessler. All'agenzia Ansa, Battiston ha spiegato che l'indice è salito di un decimo di punto a causa della settimana precedente al Natale, quella dello shopping. Per fortuna si iniziano a vedere i primi effetti del lockdown, non sono drastici ma "di contenimento". Se le restrizioni proseguiranno per una settimana ancora, l'effetto sarà più visibile.

