Roberto Maroni, ricoverato a Varese sottoposto ad accertamenti. Salvini: "E' vigile, speriamo che non ci sia nulla di più rispetto a ieri"

Aggiornamento sulle condizioni di Roberto Maroni dopo il malore che lo ha colpito nella sua casa di Lozza, lunedì 4 gennaio 2021. L'ex governatore della Regione Lombardia è ricoverato presso l’ospedale di Circolo di Varese. Chi lo ha sentito in queste ore, riferisce che le sue condizioni sono buone e che l’ex ministro dell’Interno e segretario leghista, "è sveglio". Nella struttura ospedaliera si stanno eseguendo accertamenti.

Malore per Maroni, ricoverato l'ex governatore della Lombardia

Fra le opzioni che sono state valutate nel corso di queste ore, a quanto si apprende, anche un possibile trasferimento di Maroni in una struttura di Milano. Ma per il momento a Varese gli accertamenti proseguono e sarà la famiglia dello storico esponente del Carroccio, che sta mantenendo il riserbo sulla situazione dell’ex governatore lombardo, a comunicare direttamente eventuali novità. A Maroni sono arrivati anche gli "auguri personali" del leader della Lega Matteo Salvini che oggi, a margine di una visita all’ospedale in Fiera di Milano, ha confermato come l’ex ministro sia "cosciente e tranquillo". "Speriamo che non ci sia nulla di più rispetto a ieri", ha aggiunto.

